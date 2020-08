Stiri pe aceeasi tema

- Un nou focar de coronavirus a fost depistat in Romania, la centrul de plasament din orașul Valenii de Munte. Aici, numarul persoanelor infectate a ajuns la 28, intre care 23 de copii și cinci angajați.

- 476 de bolnavi de COVID-19 internati in sectiile de terapie intensiva Foto: Arhiva. Numar record al pacientilor aflati în stare grava în urma infectarii cu virusul SARS-CoV-2 - sunt 476 de bolnavi internati în sectiile de terapie intensiva. Ieri au fost…

- Pana astazi, 2 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 53.186 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 27.592 de pacienți au fost declarați vindecați și 4.777 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. In urma testelor efectuate la nivel…

- Ministrul Sanatații italian a propus spitalizarea forțata a persoanelor infectate care refuza tratamentul pentru coronavirus, relateaza The Guardian, transmite digi24.ro.Masura vine in condițiile in care au aparut noi focare de infecție in regiunea Veneto, din nordul peninsulei.

- Numarul noilor infectii cu COVID-19 s-a triplat in Cehia, ajungand sambata la 260 de cazuri, de la 93 cat erau inregistrate joi. Totuși, ministrul Sanatații ceh susține ca țara nu se confrunta cu un al doilea val al pandemiei, scrie Agerpres.Potrivit ultimelor date, bilantul total al contaminarilor…

- Transmiterea comunitara a noului coronavirus este tot mai evidenta la Buzau. In ultimele 24 de ore, autoritațile sanitare au raportat alte 8 cazuri de imbolnavire cu COVID-19. Dintre cele 8 persoane din județul Buzau confirmate cu coronavirus, in ultimele 24 de ore, 4 sunt pacienți cu varste cuprinse…

- Numar record de pacienți cu COVID-19 confirmați in 24 de ore in Buzau. Conform datelor DSP Buzau, au mai fost confirmate 32 cazuri de infectare cu coronavirus. Cinci dintre bolnavi sunt angajați ai Spitalului Județean, alți 26 provenind din randul pacienților internați in cea mai mare unitate medicala…

- Anunț important facut de ministrul Sanatații, dupa ce, vreme de doua luni, spitalele din Romania au fost inchise pentru bolnavii care nu sufereau de coronavirus. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a spus, joi, ca fiecare direcție de sanatate publica este in curs de reașezare a circuitelor spitalelor,…