(P) Molfetta, secretul bine păstrat al regiunii Puglia Puglia este o destinație fascinanta cu orașe medievale și stațiuni cochete așezate idilic de-a lungul marii sau intre pante molcome pe care cresc maslini și vița de vie. Pitoreasca regiune din sudul Italiei ascunde o mulțime de comori istorice și naturale pe care sa le descoperi intr-un sejur in aceasta vara. AeroVacanțe a pregatit Oferte Speciale la vacanțele complete in Puglia ce includ: 7 nopți de cazare cu mese conform programului ales, transport avion București-Bari-București, transfer aeroport-hotel-aeroport, taxe de aeroport și asistența turistica, la tarife tentante de la 418 euro/persoana!… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

