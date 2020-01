(P) Inteligența artificială vs. jucătorii de poker (P) Inteligența artificiala vs. jucatorii de poker Potrivit unui articol publicat de gazetarii de la telegraph.co.uk, un robot dotat cu AI (Inteligența Artificiala) s-a descurcat excelent la jocul de poker, reușind sa se impuna in fața unora dintre cei mai buni jucatori de poker din lume, asta dupa ce in 2015 un prototip asemanator invingea in premiera un jucator de GO. Victoria robotului numit Pluribus reprezintă un adevărat apogeu pentru inteligența artificială, dat fiind faptul că a trebuit să se lupte cu mai mulți oponenți umani în același… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Facebook a jucat un rol in instalarea la Casa Alba a lui Donald Trump, care a stiut sa adopte cea mai buna strategie pe reteaua sociala, apreciaza un membru al conducerii companiei, atentionand totodata asupra modificarilor prea drastice ale regulilor, informeaza miercuri AFP. Intr-un…

- Dragoș Moldovan a caștigat aceasta ediție a emisiunii Vocea Romaniei difuzata de Pro TV. Voturile publicului nu i-au adus doar lui victoria, ci și lui Tudor Chirila, care i-a fost mentor și antrenor pe parcursul show-ului. Dragoș s-a luptat in marea finala cu Andi Țolea (echipa Smiley), Jasmina Rasadean…

- Fetele au cantat și in vestiar, dar și la ieșirea din sala de sport. Zeci de fani le-au așteptat pe handbalistele noastre scandand "Romania, Romania", chiar daca printre cei care s-au bucurat fiind si suporteri japonezi. Adunate in fața lor, jucatoarele Romaniei le-au cantat fanilor unul dintre…

- Dobra transmite, pe Facebook, dupa aceste alegeri, ca „viața merge mai departe”, iar in PSD este „nevoie de o reconstrucție interna prin care sa redevenim o noua forța”. „Vreau sa mulțumesc tuturor celor care, ieri, au fost la vot si totodata ii felicit pe cei care au caștigat competiția…

- Fostul consilier al liderului USR Dan Barna. Andrei Caramitru, a avut o serie de reacții incredibile dupa victoria categorica a liderului PNL, Klaus Iohannis, la alegerile prezidențiale.Citește și: SURPRIZA din PSD: Claudiu Manda anunța ca social - democrații sunt cea MAI MARE FORȚA politica…

- Jurnalistul Catalin Tolontan a postat pe pagina de Facebook un mesaj prin care subliniaza responsabilitatea cazuta pe umerii dreptei prin caștigarea alegerilor. Potrivit lui Tolontan, scopul nu este sa "ciștigi alegerile, ci sa faci ceva cu ele pentru toata lumea, fie ca te-a votat, fie ca nu"."Victoria…

- Al doilea premiu Fair-play Eurocar de etapa a ajuns la Țiganești in Sport / on 18/11/2019 at 10:54 / Cel de-al doilea premiu de etapa Fair-Play Eurocar al editiei de campionat Liga 4 2019-2020, a revenit echipei CS Unirea Tiganesti, cu un punctaveraj de -145 p. Decernarea premiului (set complet…

- CS Navodari a disputat astazi meciul de pe teren propriu cu Bucovina Suceava, restanta din etapa a saptea a Diviziei Nationale de senori la rugby.Victoria le a apartinut gazdelor, detasat, cu 60 3 17 3 .In urma acestui succes, CS Navodari a incheiat pe locul trei turul de campionat, dupa Stiinta Petrosani…