(P) Cum alegi băutura potrivită în funcție de eveniment și de meniu? (P) Cum alegi bautura potrivita in funcție de eveniment și de meniu? Mulți oameni considera ca alegerea bauturii in funcție de un anumit eveniment sau tip de hrana este o chestie de snobism și ca ceea ce ar trebui sa primeze sunt preferințele personale. Această atitudine este simplistă și ne îndepărtează de la obținerea unei experiențe culinare și sociale depline. Oricât de bună ar fi mâncarea sau băutura, dacă nu le asociezi corect, nu le vei putea simți toate notele de gust sau chiar vei experimenta senzații… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Stilul este unic si variaza de la o persoana la alta. De aceea, atunci cand esti in cautarea tinutei perfecte pentru o ocazie speciala, ori pentru o simpla iesire in oras important este sa tii cont de gusturile tale si de silueta pe care o ai. A fi la moda inseamna sa te simti grozav in pielea ta si…

- Elevii din clasele primare ar putea avea evaluari anuale, iar invatatorii sa fie platiti in functie de performantele elevilor, potrivit proiectului „Romania educata”. Proiectul „Romania Educata” propune ca elevii din clasele pregatitoare sa dea evaluari anuale. Examenele nu vor inlocui, insa, testarile…

- Ilinca Vandici, in varsta de 35 de ani și Andrei Neacși, in varsta de 29 de ani, s-au casatorit in 2017. Cei doi au impreuna un baiețel, in varsta de 4 ani, pe Zian. Vedeta a vorbi despre cum merg lucrurile in casnicia ei. In cel mai recent videoclip de pe YouTube, Ilinca a vorbit despre topul cautarilor…

- Fusta sau pantaloni scurți? Sa porți dresuri sau sa mergi pe piciorul gol? Alegi o pereche de sandale cu toc cui sau mai degraba porți o pereche lejera de balerini? Acestea, dar și altele sunt intrebarile care pe doamne și domnișoare le macina in fiecare dimineața in momentul in care iși aleg ținuta…

- Viceprimarul municipiului Sebeș, Adrian Bogdan, a raspuns punctual fiecarui motiv invocat in proiectul de hotarare din Consiliul Local prin care primarul Dorin Nistor cere inlocuirea acestuia din funcție. Demiterea lui Adrian Bogdan din funcția de la primarie ar urma sa fie decisa in ședința de miercuri,…

- Guvernul a aprobat modificarea regulilor din starea de alerta, astfel incat sa fie permisa organizarea nunților și a botezurilor pana la ora 2 noaptea. Programul restaurantelor se prelungește astfel cu doua ore, insa doar in cazul in care in aceste locații sunt organizate evenimente private. HOTARARE…

- Premierul Florin Citu a declarat, luni, ca isi doreste o functie in conducerea Partidului National Liberal (PNL), avand in vedere experienta pe care a acumulat-o ca parlamentar, ministru al Finantelor si sef al Guvernului. El a fost intrebat in cadrul unei declaratii acordate presei, daca isi doreste…

- Nunțile, botezurile și mesele festive organizate in aer liber nu vor mai fi restricționate de la 1 iunie daca organizatorul garanteaza ca toți cei prezenți sunt vaccinați, anunța președintele Klaus Iohannis. „In interior vom avea cateva relaxari, care incep majoritatea din 1 iunie, cand va crește capacitatea…