(P) Cu 1,4 milioane de aplicări și 31.000 de joburi noi, septembrie devine cea mai bună lună din ultimul an Piața muncii inca se resimte dupa impactul generat de criza ultimelor 6 luni, insa, treptat apar semnele revenirii, pe care le simt atat candidații, cat și angajatorii. Astfel, dupa o buna perioada in care angajarile au fost blocate, septembrie a venit cu 31.000 de joburi noi, dar și cu 1,4 milioane de aplicari ale candidaților aflați in cautarea unui loc de munca. „Situația pe care o traversam acum este departe de a fi ideala. Sa nu uitam ca, din martie pana in septembrie, am avut 1,3 milioane de contracte de munca incetate și doar 800.000 de contracte noi. Cu toate acestea, vedem, dupa multa… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

