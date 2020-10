(P) Ce lucrări agricole sunt necesare în sezonul de toamnă? (P) Ce lucrari agricole sunt necesare in sezonul de toamna? Toamna este anotimpul in care ne bucuram de ultimele roade ale pamantului inainte de venirea iernii grele. Piețele abunda in legume și fructe specifice acestui sezon, iar oamenii pregatesc diferite bunatați pe care le vor consuma in timpul iernii: dulceața, compot, zacusca, muraturi și multe altele. Este sezonul perfect pentru a congela fructe și legume, așa că îți recomandăm să profiți și să investești în produse de calitate, de la agricultori români. În… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

