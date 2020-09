(P) 7 deserturi la pahar ideale pentru sezonul cald

In zilele calduroase de vara cu toții tanjim dupa dulciuri fine, racoritoare și simplu de facut. Deserturile la pahar reprezinta cea mai buna opțiune. Acestea sunt perfecte atunci cand ai musafiri, deoarece nu trebuie sa depui prea mult efort pentru a crea ceva spectaculos cu care sa-ți impresionezi oaspeții. Se potrivesc de minune și la un candy bar organizat pentru o petrecere in gradina sau la o masa festiva, dar și in orice moment in care iți dorești cateva clipe de rasfaț. De cele mai multe ori ingredientele sunt la indemana oricui, așa ca nu mai este nevoie decat de puțina imaginație pentru…