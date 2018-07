Oriunde aruncă plasa, poliţiştii pescuiesc şoferi aghesmuiţi In weekendul care tocmai a trecut, politistii Sectiei 2 Gara au depistat pe strada Silvestru un tanar de 30 de ani care se afla la volanul unui autoturism, cu toate ca bause alcool. Acesta a fost transportat la spital, unde i-au fost recoltate probe de sange, si i-a fost deschis dosar penal pentru conducere sub influenta alcoolului, iar cel mai probabil, permisul sau de conducere va fi anulat. Aceiasi politisti de la Sectia 2 Gara au depistat in noaptea de sambat (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

