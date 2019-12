Stiri pe aceeasi tema

- “White Christmas” in interpretarea lui Frank Sinatra din 1944 avea sa ajunga pana pe locul 7 in Statele Unite iar pe locul 5 și apoi pe 6 in decembrie 1945 și 1946. In 1992 apare și versiunea lui Michael Bolton pe albumul “Timeless The Classics”. Adrea Bocelli avea sa faca o versiune proprie in anul…

- Piesa “Winter Wonderland” a fost compusa in 1934 de compozitorul Felix Bernard și textierul Richard B. Smith, amandoi de naționalitate americana. Pana astazi se cunosc peste 200 de versiuni cover in interpretarea multor artiști, cea mai populara versiune fiind cea a formației Eurythmics din anul 1987.…

- In 1999 cei de la Metallica lansau “Whiskey in the Jar”, piesa ce se regasește pe albumul de cover-uri “Garage, Inc” aparut la finele anului 1998. In 2000, Americanii aveau sa caștige și un premiu Grammy la categoria Best Hard Rock Performance. Versiunea piesei “Whiskey in the Jar” a celor de la Metallica…

- In ianuarie 1990, Stanley Kirk Burrell, cunoscut tuturor sub numele de scena MC Hammer lansa celebra “U Can’t Touch This”. In aprilie piesa era deja hit mondial și devenea prima melodie rap din istorie ce primea o nominalizare la premiul Grammy, categorie – Record of the Year. MC Hammer ajunge pe locul…

- Christina Aguilera, Lil’ Kim, Mya și Pink cucereau top-urile in 2001 cu “Lady Marmalade”, o producție Missy Elliott, pentru coloana sonora a filmului “Moulin Rouge!”. La 26 de ani distanța de versiunea originala semnata Labelle, din 1974. Piesa este celebra pentru versul “Voulez-vous coucher avec moi…

- Originalul de astazi vine de la Olandezii Shocking Blue, și anume piesa “Venus” din anul 1969! Mulți știu versiunea fetelor de la Bananarama din 1986. Inainte de a o inregistra, acestea cantau de cațiva ani piesa prin concerte, dar nu au reușit sa o inregistreze decat atunci cand au schimbat echipa…

- “When a Man Loves a Woman”, hit-ul semnat Michael Bolton din 1991, ajunge pe primul loc in US Hot 100 și in intreaga lume este un standard in discografia acestuia. Piesa este un cover al originalului din 1966 in interpretarea lui Percy Sledge ce ajunge cu acest cantec pe pimul loc in topul R&B din Statele…

- Un nigerian a reușit sa convinga intreaga omenire ca orice este posibil daca iți dorești cu adevarat! Practic, omul a devenit mai bogat cu 242 de milioane de dolari dupa ce a vandut un aeroport catre o banca. Problema? Aeroportul era fals!