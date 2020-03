Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus se ‘accelereaza’, peste 300.000 de cazuri fiind inregistrate in prezent la nivel mondial, din aproape toate tarile, a declarat luni directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, citat de Reuters si AFP. Au fost necesare 67 de zile pentru confirmarea…

- Organizatia Mondiala a Snanatatii anunta ca pandemia de coronavirus "accelereaza" si prinde viteza, fiind inregistrate peste 300.000 de cazuri. "Peste 300.000 de cazuri de COVID-19 au fost raportate pana in prezent. Este sfasietor. Pandemia accelereaza, dar putem modifica traiectoria ei", a spus directorul…

- Pandemia de coronavirus "se accelereaza" dar traiectoria ei poate fi modificata, a estimat luni Organizatia Mondiala a Sanatatii, solicitand tarilor sa treaca la "atac" prin testarea tuturor cazurilor si plasandu-i in carantina pe cei apropiati acestora, scrie AFP.

- Pandemia de coronavirus "se accelereaza" dar traiectoria ei poate fi modificata, a estimat luni Organizatia Mondiala a Sanatatii, solicitand tarilor sa treaca la "atac" prin testarea tuturor cazurilor si plasandu-i in carantina pe cei apropiati acestora, scrie AFP.

- Pandemia de coronavirus "se accelereaza" dar traiectoria ei poate fi modificata, a estimat luni Organizatia Mondiala a Sanatatii, solicitand tarilor sa treaca la "atac" prin testarea tuturor cazurilor si plasandu-i in carantina pe cei apropiati acestora, scrie AFP."Mai mult de 300.000 de cazuri…

- Șeful Organizației Mondiale a Sanatații, Tedros Adhanom Ghebreyesus, spune ca pandemia de coronavirus „accelereaza”, in condițiile in care au fost inregistrate pana acum peste 350.000 de cazuri in intreaga lume. „A fost nevoie de 67 de zile de la primul caz raportat pentru a ajunge la 100.000 de cazuri,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a declarat ca exista „o fereastra de oportunitate” de a stopa raspandirea virusului in lume, dat fiind ca cele mai multe cazuri, care au ajuns la 24.000, se afla in China, iar aceasta tara a luat masuri extraordinare prin plasarea in carantina la domiciliu a zeci de…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a declarat ca exista „o fereastra de oportunitate” de a stopa raspandirea virusului in lume, dat fiind ca cele mai multe cazuri, care au ajuns la 24.000, se afla in China, iar aceasta tara a luat masuri extraordinare prin plasarea in carantina la domiciliu a zeci de…