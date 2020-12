Guvernul va discuta in ședința de vineri, 4 decembrie, o Ordonanța de Urgența prin care modifica Codul Muncii pentru a permite incheierea contractelor de munca și a altor acte convenite intre angajați și angajator cu semnatura electronica, potrivit proiectului aflat pe ordinea de zi, informeaza G4Media.Ordonanța detaliaza cele doua posibilitați avute in vedere:semnatura electronica calificata pentru contractele de munca/ acte adiționale;semnatura electronica avansata pentru documente din domeniul relațiilor de munca/securitații și sanatații in munca.OUG mai prevede ca angajatorul poate suporta…