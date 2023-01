Ordin de protecţie cerut din cauza unei băi folosită în comun de două femei Un conflict familial s-a sfarsit in fata judecatorilor. Acestia au respins solicitarea unei iesence de emitere a unui ordin de protectie impotriva concubinei tatalui sau, apreciind ca pericolul este prea redus pentru a justifica aceasta masura. In plangerea adresata Judecatoriei, A.J. a reclamat faptul ca, in cursul unei discutii pe care o avea cu tatal sau, concubina acestuia s-a repezit spre ea si din senin a lovit-o cu pumnul in fata. Conflictul nu a degenerat, intrucat barbatul si-a imobilizat concubina. In analiza cazului, judecatorii au constatat ca intre A.J. si concubina tatalui sau exista… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii au redus drastic despagubirile solicitate de o ieseanca dupa un accident rutier. Soferita ceruse daune morale de un milion de lei, suma urmand sa compenseze suferintele provocate de accident. Magistratii au considerat insa suma ca mult exagerata. R.L.C. fusese victima unui accident produs…

- Joi, 12 ianuarie, la ora 18.30, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Bogdan Voda au fost sesizați de catre o femeie de 38 de ani, cu privire la faptul ca fiul acesteia a agresat-o fizic. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat apelanta și pe fiul acesteia, un tanar de 19 ani. In urma verificarilor…

- Autoritațile au emis ordin de protecție fața de parinții unei adolescente care a fugit de acasa. Fata a fost gasita, iar cazul este anchetat de polițiști și de specialiștii de la Protecția Copilului.

- Polițiștii au fost solicitați ieri sa intervina la o „bataie in familie”. Un barbat și-a agresat soția și parinții in prima zi a anului 2023. Un apel la 112 solicita intervenția de urgența a polițiștilor in Prundu Bargaului. Un barbat a consumat alcool și a inceput scandalul. Apoi a trecut de la vorbe…

- Incomodele si nepracticele piste de biciclete de la Iasi sunt secrete de stat in Primarie. Un iesean a trebuit sa apeleze la instanta pentru a obtine informatii referitoare la acestea, dupa ce solicitarea oficiala a ramas fara raspuns. In septembrie, B.C. a depus la Primarie, in baza legii liberului…

- Vineri seara, polițiștii din Beclean au emis un ordin de protecție și au intocmit un dosar penal pentru violența in familie. O femeie din Cireșoaia a sesizat telefonic faptul ca concubinul ei face scandal. In urma verificarilor efectuate la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca, barbatul in…

- Retinut pentru incalcarea ordinului de protectie si furt La data de 7 decembrie a.c., politisti din cadrul Sectiei 7 Rurala Crucea au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat, de 53 de ani, a patruns in casa concubinei sale, de unde a sustras un telefon mobil, acesta avand emis pe numele sau…

- La data de 28 octombrie, polițiștii Sectiei 3 Poliție Rurala Onesti au depistat in flagrant delict, un tanar de 26 de ani, din comuna Livezi, care ar fi lovit-o pe mama sa, de 67 de ani. Tanarul in cauza nu era la prima fapta de acest gen, avand chiar un ordin de protectie dispus de […] Articolul Tanar…