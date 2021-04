Orban: „Atat timp cat inregistrezi venituri din activitati trebuie platite contributiile, indiferent de varsta”

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, liderul PNL, a declarat vineri ca, in opinia sa, atata timp cat o persoana ramane in activitate contributiile si impozitele trebuie platite, indiferent de varsta. Intrebat daca ar fi de acord ca PNL sa sustina un proiect de lege depus de un parlamentar…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, liderul PNL, a declarat vineri ca, in opinia sa, atata timp cat o persoana ramane in activitate contributiile si impozitele trebuie platite, indiferent de varsta. Intrebat daca ar fi de acord ca PNL sa sustina un proiect de lege depus de un parlamentar…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, nu este de acord ca persoanele care au atins varsta de pensionare și care desfașoara in continuare activitaea profesionala sa fie scutite de taxe. Citește și: INEDIT Confesiunile unui calugar in timpul pandemiei: Mi-e frica de o viitoare ‘casta a talibanilor’ ortodocși!…

- Primavara aceasta este despre femeile frumoase, increzatoare și, mai ales „Young at any age”. Și cum varsta e doar o stare de spirit, fii mereu splendida, plina de viața, joviala și continua sa ii inspiri pe cei din jurul tau, iar pentru un look impecabil, fa o vizita in magazinele din Iulius Mall Cluj.…

- Fostul ministru al Educației, Mircea Miclea, profesor la Universitatea „Babeș-Bolyai”, spune ca are o „parere foarte proasta” despre alocarea a numai 2,5% din PIB pentru educație in bugetul pe anul acesta, afirmand ca este o „sabotare” a economiei naționale din viitor. Vezi și: Pensionarii…

- Șeful campaniei de vaccinare impotriva SARS-CoV-2, dr. Valeriu Gheorghita, a informat, marti, ca peste 25 de persoane cu varsta de peste 100 de ani sunt programate pentru imunizare. Citește și: Rareș Bogdan, catre Ludovic Orban și Florin Cițu: Vreți sa ne batem pe un partid de 10-15%?…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, susține ca incepand din luna aprilie vaccinarea se va realiza pe un sistem 75%-25%: 75% vor avea prioritate persoanele in varsta sau cu boli cronice, iar 25% cei care desfașoara activitați esențiale. Citește și: INEDIT Confesiunile…

- Unul din patru vârstnici dependenți de serviciile sociale publice au probleme în asigurarea igienei corporale, afirmând ca le este greu sau foarte greu sa întreprinda acest demers, reiese dintr-o ancheta facuta la solicitarea Ministerului Muncii. În ceea ce privește prepararea…