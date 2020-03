Orban: Vom discuta cu formaţiunile politice pentru a încerca să formăm o majoritate Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca liberalii vor discuta cu formatiunile politice, cu exceptia PSD, pentru a incerca sa formeze o majoritate.



"Vom discuta cu formatiunile politice, cu grupurile parlamentare pentru a incerca sa formam o majoritate. (...) Inca suntem sub incidenta unor acorduri politice pe care le-am semnat cu formatiunile politice si cu grupurile parlamentare pe care noi le-am respectat si le respectam", a spus Orban, precizand ca discutiile nu vor fi purtate si cu PSD.



El a aratat ca singurul acord politic care nu a fost respectat a fost…

Sursa articol: agerpres.ro

