Orban se ține tare: nu dublează alocațiile semnate de Iohannis! Nici dupa rectificare Comedia neagra a dublarii alocațiilor continua. Acestea nu se vor dubla așa cum s-a votat prin lege și cum a semnat chiar președintele, nici macar dupa rectificarea de la jumatatea anului. Acum, Guvernul a prorogat dublarea alocațiilor pe motiv ca in buget nu au fost cuprinse sumele aferente creșterii. Insa, premierul Ludovic Orban spune ca nu este obligatoriu ca alocațiile sa fie dublate din a doua jumatate a anului, ci ca e nevoie de o analiza a fondurilor disponibile la buget. "Alocațiile pentru copii vor crește, asta este absolut necesar. Nu pot sa spun daca se dubleaza,… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

