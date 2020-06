Stiri pe aceeasi tema

- Parteneriatul Strategic cu SUA ofera o garantie durabila pentru securitatea si prosperitatea nationala, alaturi de apartenenta la NATO si la Uniunea Europeana, a declarat premierul Ludovic Orban, duminica, intr-un mesaj adresat cu prilejul implinirii a 140 de ani de relatii diplomatice intre Romania…

- Ambasada Romaniei in Statele Unite ale Americii saluta declarația dedicata aniversarii a 140 de ani de relații diplomatice intre Romania și Statele Unite ale Americii susținuta, la 11 iunie 2020, in fața Camerei Reprezentanților a SUA, de catre congresmenul republican Devin Nunes, in numele mai multor…

- Cu 140 de ani in urma, la 14 iunie 1880, Statele Unite ale Americii și Romania stabileau relații diplomatice, prin numirea primului agent diplomatic american in Romania in persoana renumitului savant și explorator Eugene Schuyler. In mod simbolic, unul dintre primele mesaje transmise in acest nou cadru…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, a transmis un mesaj cu ocazia implinirii a 140 de ani de relații diplometice intre Romania și SUA„Cu 140 de ani in urma, la 14 iunie 1880, Statele Unite ale Americii și Romania stabileau relații diplomatice, prin numirea primului agent diplomatic…

- Relatiile diplomatice dintre Romania si Statele Unite ale Americii sunt "mai puternice ca oricand", a transmis duminica presedintele Klaus Iohannis, cu prilejul aniversarii a 140 de ani de relații diplomatice intre Romania și SUA.

- Ambasadorul SUA la Bucuresti Adrian Zuckerman declara, cu ocazia implinirii a 140 de ani de relatii diplomatice Romania SUA, ca poporul roman nu are prieten mai bun decat poporul american. "Romania este unul dintre cei mai apropiati aliati militari si economici ai Statelor Unite in Europa. Poporul roman…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a transmis, duminica, la celebrarea a 140 de ani de relatii diplomatice intre Romania si SUA, ca efortul pentru dezvoltarea Parteneriatului strategic al celor doua tari este "extrem de important si prioritar". "Astazi, mai mult ca oricand,…

- Relatiile diplomatice dintre Romania si Statele Unite ale Americii sunt, la 140 de ani de la stabilirea lor, mai "puternice" ca oricand, a subliniat presedintele Klaus Iohannis, intr-un mesaj transmis duminica. "Este un drum lung pe care cele doua state l-au facut impreuna, dar si un proces…