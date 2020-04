Stiri pe aceeasi tema

- Ședința de urgența, marți, la Cotroceni, de la ora 12.00, pentru discuții privind evaluarea masurilor luate pentru combaterea epidemiei de COVID-19. La finalul ședinței, președintele Klaus Iohannis a susținut o declarație de presa. „Am discutat masurile suplimentare care se cer luate. Am convenit ca…

- Președintele Klaus Iohannis va prezida, astazi, comisia care va analiza efectele economice ale coronavirusului. De altfel, ședința a fost programata pentru ora 16, și prezența șefului statului fusese deja anunțata.Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a avut miercuri, 11 martie a.c.,…

- Premierul intermimar Ludovic Orban a tranșat problema poluarii excesive inregistrata zilele trecute. Nu este nevoie de ședința CSAT pentru dezbaterea acestei probleme, așa cum cerea primarul Gabriela Firea, ci e nevoie ca toți poluatorii sa reduca drastic emisiile.Orban susține ca este necesar ca Primaria…

- S-a sfarșit cu Ludovic Orban. Curand el nu va mai fi nici macar premier interimar. In pasul doi, iși va pierde și poziția de președinte PNL. Ceea ce e a fost scris, iata, i-a fost dat. Incepand de ieri, vrea, nu vrea, dar mai degraba vrea, președintele Klaus Iohannis trebuie sa caute o alta soluție.…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a anuntat joi, in sedinta de Guvern, ca a decis retragerea de la publicarea in Monitorul Oficial a ordonantelor de urgenta privind fondurile europene aprobate in sedinta de Executiv din 4 februarie si i-a cerut ministrului de resort, Marcel Bolos, sa vina cu alte solutii…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, ca este fara precedent ceea ce s-a intamplat marti la sedinta de Guvern, precizand ca se vor analiza toate cele 25 de ordonante de urgenta care au fost adoptate. "Noi am observat doar ce s-a intamplat ieri la Guvern si e o chestiune…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda ședinței Guvernului Romaniei din 4 februarie. Agenda ședinței de Guvern poate fi completata cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentara. Aceasta ar putea fi ultima ședința de guvern cu Ludovic Orban…

- Proiectul ordonantei de urgenta privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative, care cuprinde prevederile din legea de corectare a OUG 114, a fost introdus, luni, pe ordinea de zi suplimentara a sedintei de Guvern. Actul normativ a fost propus de ministrul…