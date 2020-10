Stiri pe aceeasi tema

- A inceput razboiul declarațiilor legat de postul de premier dupa alegerile parlamentare. Ludovic Orban a declarat, sambata, la Timișoara, ca primul ministru il da partidul care caștiga alegerile, convins de victoria PNL. Marcel Ciolacu i-a și dat replica. Orban a fost intrebat, sambata, intr-o conferința…

- „Am caștigat pentru Parlamentul European, prezidențiale și locale. Chiar daca guvernam in cea mai dificila perioada din ultimii 30 de ani, poate chiar și mai mult, am aratat ca suntem serioși, responsabili și cautam cele mai bune soluții. Strategia politica a PNL la aceasta campanie e aceeași care a…

- Purtatorul de cuvant al USR PLUS, Ionuț Moșteanu, a declarat, vineri, la Digi24, ca Dacian Cioloș este propunerea de premier a alianței dupa alegeri, susținand ca este mai buna propunerea decat Ludovic Orban. „USR va intra la guvernare și va intra cu mandat de reforma. Vrem un premier cu mandat de…

- "Imi pare rau ca unii dintre liderii USR-PLUS, si inainte si in campania aceasta, au tratat PNL ca pe un adversar, consumand de multe ori mai multa energie in a ataca primarii PNL, decat in a ataca primarii PSD. Imi pare rau de lucrul acesta. Sper sa inteleaga ca pentru a pune bazele unei intelegeri…