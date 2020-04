Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a fost intrebat daca pot fi reluate cursurile in scoli dupa data de 15 mai. "Aceasta decizie o vom lua impreuna cu presedintele, cu echipa de la Ministerul Educatiei pe baza estimarilor care sunt facute de Ministerul Sanatatii si va fi luata in functie de contextul epidemiologic…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, joi, ca decizia de redeschidere a scolilor va fi luata in functie de contextul epidemiologic si de capacitatea de a reduce la maxim orice risc de imbolnavire a copiilor. El a precizat ca trebuie asigurate masti pentru toti copiii si pentru toate cadrele didactice.Ludovic…

- Multi copii au continuat sa iasa afara si sa intre in contact cu alte persoane in timpul perioadelor in care s-a dispus inchiderea scolilor, in ciuda recomandarilor cu privire la sanatatea publica, potrivit unui studiu realizat de cercetatori de la King's College London, citat joi de Press Association.…

- ​Federatia Româna de Fotbal a decis suspendarea tuturor competitiilor de copii si juniori organizate de FRF si asociatiile judetene de fotbal pâna la redeschiderea scolilor, potrivit site-ului FRF.Luni, 9 martie, a avut loc reuniunea Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta…

- Federatia Romana de Fotbal a decis suspendarea tuturor competitiilor de copii si juniori pana la redeschiderea scolilor"Avand in vedere hotararea de a inchide institutiile de invatamant preuniversitar intre 11 si 22 martie, Federatia Romana de Fotbal a decis suspendarea tuturor competitiilor…

- Federatia Romana de Fotbal a decis suspendarea tuturor competitiilor de copii si juniori organizate de FRF si asociatiile judetene de fotbal pana la redeschiderea scolilor, potrivit site-ului FRF, citat de Agerpres.Luni, 9 martie, a avut loc reuniunea Comitetului National pentru Situatii Speciale de…

- Federatia Romana de Fotbal a decis suspendarea tuturor competitiilor de copii si juniori organizate de FRF si asociatiile judetene de fotbal pana la redeschiderea scolilor, potrivit site-ului FRF. Luni, 9 martie, a avut loc reuniunea Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta in contextul…

- Premierul Ludovic Orban intenționeaza sa elimine alocațiile pentru copii, inlocuindu-le cu vouchere. Orban a declarat ca aceasta formula ar fi mai potrivita pentru elevi. Deocamdata, totul este in faza de proiect. ”Am dat un exemplu, in alte țari, pentru a stimula familiile cu mai mulți copii, exista…