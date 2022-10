Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timisoara continua sa se modifice din mers in speranta ca va scoate puncte din urmatoarele meciuri. Sunt iarasi noutati in stafful alb-violetilor, dar si vechi probleme pe care noul presedinte, Ovidiu Cuc, le-a accentuat, in special cele legate de starea fizica si calitatea jucatorilor…

- Politehnica Timișoara și-a prezentat astazi noua echipa de conducere, dupa ce cu puțin timp in urma și-a schimbat și antrenorul principal. Astfel, in funcția de președinte executiv a fost numit Ovidiu Cuc, fost fotbalist al Politehnicii la inceputul anilor ’90, iar Doru Plavițu a preluat funcția de…

- Dupa cateva luni de negocieri, Politehnica Timisoara a batut palma cu Ovidiu Cuc, desemnat noul presedinte al clubului alb-violet. Este o alegere pe placul tuturor, atat „academicienii” cat si suporterii fiind de acord cu aceasta numire. In urma cu 30 de ani, Ovidiu Cuc, care nu implinise nici 20 de…

- Vineri (23 septembrie) ora 15,00, pe stadionul din comuna Petrești, județul Satu Mare, in Seria Nr. 1 a Campionatului Național de Fotbal Feminin Junioare U17, vor evolua echipele Daliana Carei și Politehnica Timișoara. De ce pe stadionul din comuna Petrești? Pentru ca echipa careiana nu are loc pe terenurile…

- CS Minaur a reușit azi, 3 septembrie, o victorie impotriva celor de la CSM Slatina, scor 2-1. Este a doua victorie din actuala ediție de campionat pentru minauriști, care acum urca puternic in clasament. Trei puncte extrem de importante care o apropie de dorința de accede in Liga I de fotbal. Dar mai…

- Etapa a 4-a a Ligii 2 a debutat vineri, cu meciul CS Comunal Șelimbar – SC Oțelul Galați, 1-1, și se va incheia luni cu partida CSC Dumbravita – CSA Steaua. Programul meciurilor: vineri, 26 august 2022, ora 16:30 CSC Selimbar – SC Otelul Galati 1-1 sambata, 27 august 2022, ora 11:00 FC Brasov – Ripensia…

- Sambata, 27 august, de la ora 11.00, stadionul Metaloglobus din București va fi gazda partidei dintre echipa cu același nume și CS Minaur Baia Mare, joc in cadrul etapei a 4-a din Liga 2. Arbitri: Andrei Moroița (Ploiești) – Raul Ghiciulescu (Lugoj), Ioan Humita (Armeni – Caraș Severin). Rezerva: Ciprian…

- Deoarece Potaissa Turda va juca in weekend in cupele europene, SCM Politehnica Timisoara incepe mai repede Liga Zimbrilor. Meciul din prima etapa se disputa maine in Ardeal. SCM Poli a incheiat seria meciurilor de pregatire cu cele doua victorii de la Cupa Poli 75 și va pleca la orele pranzului spre…