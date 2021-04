Opt oameni au ars de vii într-un incendiu la ultimul etaj al blocului în care locuiau Opt oameni au ars de vii, iar noua au fost grav raniti intr-un incendiu devastator, in Letonia Opt oameni au ars de vii, iar noua au fost grav raniti intr-un incendiu devastator Flacarile au izbucnit la ultimul etaj al blocului din Letonia. S-a intamplat in capitala Letoniei, Riga. Timp de 4 ore s-au luptat pompierii sa stinga focul izbucnit la ultimul etaj al blocului cu sase etaje. In total, 24 de oameni au fost evacuati de serviciile de urgenta. Oficialii locali spun ca in cladire functiona un hostel ilegal, iar printre morti sunt mai mult straini, insa deocamdata nu au reusit sa stabileasca… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

