- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut sambata, 9 mai a.c., o declarație de presa, la finalul vizitei la Unitatea de suport medical COVID-19 din Targu Mureș unde a participat alaturi de prim-ministrul Romaniei, Ludovic ORBAN și ministrul Sanatații, Nelu TATARU. Va prezentam in continuare…

- Dupa data de 15 mai, cand se incheie starea de urgenta, nu vor fi prelungite restrictiile privind deplasarile individuale, a anuntat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis. Seful statului a facut declaratii de presa dupa o sedinta privind masurile de gestionare a epidemiei COVID-19, la care au participat…

- “Am decis ca dupa 15 mai, toata lumea va fi obligata sa poarte masti de protectie in spatiile publice inchise si atunci cand folosim transportul public. Vom putea renunta la masca, poate la anul, cand pandemia va fi sub control”, a mai precizat președintele țarii la finalul ședinței in cadrul careia…

- Potrivit Administratiei Prezidentiale, sedinta va avea loc la ora 12,00. La intalnire participa prim-ministrul Ludovic Orban, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, si seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretarul de stat in Ministerul Afacerilor…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a prezidat joi, 2 aprilie martie a.c., o videoconferinta cu Prim ministrul Romaniei, Ludovic Orban, ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, prefectul judetului Suceava, Alexandru Moldovan, si reprezentanti ai institutiilor locale cu privire la situatia epidemiologica…

