- Un barbat a dat, in cursul nopții, spargerea la farmacia Spitalului Floreasca din București. Conform surselor judiciare, acesta ar fi Tudor Duma, zis Maru, presupus dealer de droguri al lui Vlad Pascu, tanarul drogat care a comis accidentul din 2 mai. In interiorul farmaciei, Tudor Duma a luat un marker…

- Nr. 981 din 14 septembrie 2023 ,,OPERATIUNEA HIDRA" DERULATA DE POLITIA ROMANA SI D.I.I.C.O.T., PENTRU COMBATEREA TRAFICULUI DE DROGURI, IN RANDUL ADOLESCENTILOR La data de 14 septembrie 2023, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bucuresti Serviciul Antidrog, impreuna cu procurorii…

- Președintele Klaus Iohannis anunța, luni, ca a decis introducerea pe ordinea de zi a urmatoarei ședințe a CSAT a combaterii consumului de droguri in randul tinerilor: „Efectele, amploarea, provocarile societale ale consumului de droguri, mai ales de la va

- In perioada 28-29 a.c august, polițiștii din cadrul Compartimentului Analiza și Prevenirea Criminalitații au desfașurat activitați informativ-preventive pentru combaterea traficului și consumului ilicit de droguri din cadrul proiectului „Dincolo de aparențe”.

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat miercuri la Chisinau, in cadrul declaratiilor comune cu ministrul justitiei din Republica Moldova, Veronica Mihailov-Moraru, ca pentru tara noastra este o provocare importanta combaterea traficului si a consumului de droguri si, in primul rand, destructurarea…

- Un barbat in varsta de 33 de ani din Cluj-Napoca a fost reținut, dupa ce a fost prins in timp ce ar fi efectuat operațiuni de comercializare de substanțe psihoactive, fiind descoperite asupra sa 10 pastile ecstasy și 5 grame cristal (3CMC).Operațiunea s-a desfașurat in data de 5 august, polițiștii Brigazii…

- Statele Unite doresc ca alte țari sa implice China in limitarea fluxului de droguri sintetice, a declarat joi cel mai inalt oficial al Departamentului de Stat pentru narcotice, in timp ce Washingtonul se plange de lipsa de cooperare din partea Beijingului pentru combaterea comerțului ilegal cu aceste…

- Polițiști din cadrul Secțiilor 6, 7, 8, și 9 Poliție au desfașurat activitați specifice pe mai multe strazi și parcuri din Sectorul 2, acțiunile avand loc pentru prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri.Polițisti din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București,…