UPDATE – In Turcia, echipele de salvatori din orasul Izmir au continuat pe timpul noptii operatiunile de cautari de supravietuitori printre daramaturi la cladirile prabusite in urma seismului produs vineri. Pana in prezent au fost confirmate 20 de victime in Turcia, iar pe insula greaca Samos alte doua victime. Primarul orasului Izmir a anuntat ca 20 de cladiri s-au prabusit in urma cutremurului. Aproximativ 70 de supravietuitori au fost recuperati de sub daramaturi, iar alte sute de persoane au suferit rani. Seismul, de magnitudine 7, a provocat pagube materiale si pe insula greaca Samos, unde…