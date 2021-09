Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai cautat militant al Indoneziei, cu legaturi cu gruparea Statul Islamic, a fost ucis, sambata, in timpul unui schimb de focuri de arma cu militari si politisti, in jungla, a anuntat armata indoneziana, potrivit AP.

- Polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Maramureș au desfasurat o actiune pentru combaterea contrabandei cu tigari, in cadrul careia au depistat in trafic doua autoturisme incarcate cu aproximativ 29.000 de pachete cu țigari de proveniența ucraineana, in valoare…

- Polițiștii din Alba cauta un minor care a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Persoanele, care pot da informații care sa conduca la identificarea lui, sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la 112. La data de 02 septembrie 2021, in jurul orei 23.30, Poliția Municipiului…

- Politistii din Ialomita, cu caini de urma, jandarmi si localnici il cauta pe tanarul de 18 ani, evadat marti din postul de politie de la Urziceni, dupa ce acesta a fost filmat in localitatea Valea Macrisului,. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Ialomita, Andreea Loghin, peste 100 de forte de ordine…

- Un polițist din Caraș-Severin a fost ranit dupa ce a fost acroșat de un șofer care se grabea la o nunta si pe care a vrut sa-l opreasca la un control in trafic. Pentru prinderea barbatului a fost nevoie de focuri de arma, informeaza Digi24 . Un politist din orasul Bocsa a fost ranit, joi dupa-amiaza,…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit un autoturism cautat de catre autoritațile din Italia, la volanul caruia se afla un cetatean iranian. In data de 30.07.2021, in Punctul de Trecere a Frontierei Vama Veche, s-a prezentat pentru verificarile de frontiera, pe sensul de ieșire…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au descoperit la controlul de frontiera un autoturism in valoare de aproximativ 90.000 lei care figureaza ca fiind cautat de autoritatile din Germania. Sambata, 03 iulie a.c., in jurul orei 15.00, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Lazaro Barbosa, 32 de ani, ucisese patru membri ai unei familii la inceputul lunii iunie. Pentru prinderea lui, poliția braziliana a mobilizat peste 300 de agenți, elicoptere, drone și caini de urma. Criminalul a fost localizat luni, 28 iunie, și a fost impușcat intr-un schimb de focuri in Aguas Linda…