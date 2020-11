Operațiune de proporții a polițiștilor din trei județe pe DN 69 258 de vehicule controlate și 290 de persoane legitimate, acesta este bilanțul unei acțiuni desfașurate, vineri, pentru prevenirea accidentelor rutiere de catre polițiști din Timiș, Arad și Caraș-Severin. Polițiștii au acționat cu 11 aparate radar, intre orele 10,00-14,00, pe Drumul Național 69. Polițiștii au aplicat 254 de amenzi, in valoare totala de 79.103 lei, dintre […] Articolul Operațiune de proporții a polițiștilor din trei județe pe DN 69 a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

