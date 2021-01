Stiri pe aceeasi tema

- Alianța Naționala a Studenților a transmis un mesaj pe pagina de Facebook prin care își exprima regretul fața de studentul din Cluj, care a murit în urma unui infarct, înainte sa intre într-un examen online. „Alianța…

- Un barbat din județul Iași a fost condamnat de instanța fiindca și-a jignit sora pe Facebook. Mai exact, barbatul a fost dat in judecata de sora sa, dupa ce a postat un mesaj pe Facebook la adresa acesteia. Instanța a decis ca postarea este denigratoare. El a scris pe Facebook ca sora lui nu a avut…

- Președintele Academiei Romane, istoricul Ioan Aurel Pop, scrie, pe pagina sa de Facebook, in contextul scandalului in care este implicat arbitrul Sebastian Colțescu, ca in limba romana, cuvantul „negru" exprima in primul rand o culoare și abia apoi o rasa. "Deocamdata, in romanește sunt socotite degradante…

- Colegiul Medicilor din Romania exprima regretul si transmite condoleante pentru victimele incendiului din aceasta seara care s-a produs in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Piatra Neamt. "Colegiul Medicilor din Romania exprima regretul si transmite condoleante pentru victimele incendiului din…

- Teatrul de Comedie isi exprima regretul la moartea actorului Vladimir Gaitan si sustine ca sunt putine momentele in care renunta la zambetul-emblema al teatrului, potrivit Agerpres."Sunt putine momentele care ne fac sa renuntam la zambetul-emblema al Teatrului nostru si in care simtim ca ramanem…

- O educatoare din Sibiu, infectata cu noul coronavirus si internata in spital in stare grava, povesteste experianta pe care a avut-o. ”Am trecut prin moarte”, spune femeia, care precizeaza ca a luat un tratament agresiv, dar care i-a salvat viata, chiar daca a ramas cu sechele pentru care-i trebuie…

- "COVID 19 - JURNAL DE ATI:-FETELOR AVETI O LUMINARE?- O voce stridenta ca un strigat de acvila in pustiu, razbate catre holul exterior al ATI: "Fetelor, nu aveți o luminare?"... semn ca asistentele abandonasera lupta pentru intubare a cuiva care nu a mai raspuns la stimuli...Pentru…