Opera la matineu. Cafea si muzica - Recital in foaierul Operei Nationale Bucuresti

Opera la matineu. Cafea si muzica - Recital in foaierul Operei…

Opera Nationala Bucuresti prezinta sambata, 16 noiembrie, incepand cu ora 11:00 "Opera la matineu. Cafea si muzica".



Recitalul din foaierul Operei Nationale Bucuresti aduce mai aproape de public solistii primei scene lirice a tarii acompaniati la pian de catre Stefan Iliescu. In program se vor regasi arii celebre din opere din repertoriul curent al Operei Nationale Bucuresti, dar si lucrari importante care se regasesc mai rar in programul teatrelor lirice.



Conceptul cafea si muzica a pornit de la ideea ca opera si cafeaua au la baza povesti de legenda. Un exemplu in acest sens…