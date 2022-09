Stiri pe aceeasi tema

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a promis poporului sau "victorie", vorbind miercuri din orasul strategic Izium, recucerit de la fortele ruse in cursul unei contraofensive surpriza, in timp ce Moscova se declara hotarata sa continue sa loveasca Ucraina, relateaza France Presse, potrivit…

Liderii uneia dintre cele mai proeminente organizații evreiești din Ucraina au facut lobby pentru oligarhul rus Moshe Kantor, care este considerat apropiat de liderul rus Vladimir Putin. Aceștia au fost in contact cu guvernul francez, convingandu-l sa nu reinnoiasca sancțiunile impotriva omului de…

Inaltul Comisariat al ONU pentru Drepturile Omului a denuntat luni "intimidarile" din Rusia la care sunt supuse persoanele ce se opun razboiului din Ucraina, precum si diferitele "forme de cenzura" din aceasta tara, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

Armata rusa iși sporește masiv prezența echipamentului militar la granița cu Ucraina, langa zona ocupata a regiunii Harkov, potrivit Radio Svoboda.

Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, aflat in vizita in Egipt, a tinut duminica sa-i asigure pe partenerii sai egipteni dupa acordul asupra "culoarelor securizate" pentru exporturile de grane din Ucraina si Rusia care trebuie sa indeparteze riscurile insecuritatii alimentare, in special in Africa,…

Ucraina intentioneaza sa amane rambursarea ratelor dobanzilor si a bondurilor sale in euro timp de 24 de luni, incepand de la 1 august, conform unei Hotarari de Guvern publicata miercuri, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Ucraina a cerut Turciei sa contribuie la investigarea a trei nave sub pavilion rusesc, ca parte a eforturilor Kievului de a ancheta ceea ce susține ca este furtul de cereale de pe teritoriul ocupat de Rusia, potrivit unor documente oficiale, analizate de Reuters.

Actorul Ben Stiller, ambasador al bunavointei pentru Inaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati, a vizitat Polonia si a ajuns si in Ucraina, anuntat UNHCR, potrivit bbc.com, potrivit news.ro.