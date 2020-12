ONU cere autorităţilor olandeze să modifice legislaţia privind copiii apatrizi Comitetul ONU pentru drepturile omului a estimat marti ca Olanda a incalcat dreptul unui copil la dobandirea cetateniei si a cerut autoritatilor olandeze sa modifice legislatia cu privire la copiii cu "cetatenie necunoscuta", relateaza AFP.



Comitetul ONU - un grup de experti independenti care monitorizeaza aplicarea de catre statele semnatare a Pactului international pentru drepturi civile si politice - a estimat ca, prin inscrierea unui copil in registrul de stare civila ca fiind de "cetatenie necunoscuta", autoritatile olandeze l-au privat pe acesta de posibilitatea de a revendica… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

