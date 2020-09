America Latina si Australia au solicitat vineri marilor puteri la sesiunea Adunarii Generale anuale a ONU sa dea dovada de solidaritate in gestionarea pandemiei de COVID-19, in special prin acces gratuit la viitoarele vaccinuri precum si acordarea de credite internationale fara dobanda, transmite AFP. In tarile din America Latina au fost raportati noua milioane de bolnavi si peste 330.000 de decese in jumatate de an, potrivit unui bilant realizat de France Presse pe baza unor date oficiale. "In fata pandemiei, la fel ca si a saraciei, nimeni nu va face fata singur", a declarat presedintele argentinian…