Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom a anuntat luni ca este pregatita sa accelereze o injectie de miliarde de dolari intr-un proiect energetic gigant din Marea Neagra, pe care il detine cu ExxonMobil, odata ce noul Guvern de la Bucuresti ridica barierele pentru a face aceste investitii, transmite Reuters, citat de Agerpres.

- Gigantul american Exxon Mobil pornește cea mai mare vinzare de active din ultimele decenii. Potrivit agenției de știri Reuters, compania va renunța la zacaminte de gaze si petrol in valoare de pina la 25 de miliarde de dolari in Europa, Asia si Africa. Și operațiunile din Romania ar putea fi instrainate…

- Gigantul american ExxonMobil a contactat producatorul roman de gaze Romgaz, iar acesta analizeaza preluarea unui pachet de 15-20% din acțiunile deținute de catre grupul petrolier la perimetrul Neptun din Marea Neagra, scrie Agerpres.ro. ”Am fost contactati, ieri (luni - n.r.), printr-un mail, de catre…

- Romgaz ar trebui sa analizeze oportunitatea de a prelua participatia ExxonMobil in proiectul Neptun din Marea Neagra, in cazul in care americanii se vor retrage, a declarat, vineri, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, intr-o conferinta de profil. "Evident…

- Romgaz ar trebui sa analizeze oportunitatea de a prelua participatia ExxonMobil in proiectul Neptun din Marea Neagra, in cazul in care americanii se vor retrage, a declarat, vineri, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, citat de Agerpres.

- Romgaz ar trebui sa analizeze oportunitatea de a prelua participatia ExxonMobil in proiectul Neptun din Marea Neagra, in cazul in care americanii se vor retrage, a declarat, vineri, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, intr-o conferinta de profil, relateaza Agerpres.Citește…

- Romania poate deveni cel mai mare producator de gaze din Uniunea Europeana, iar investitorii au semnale pozitive din partea autoritatilor romane incepand cu luna septembrie, cand au fost demarate discutii pentru modificarea Legii offshore si liberalizarea pietei gazelor, a declarat, luni, Franck Neel,…

- Romania poate deveni cel mai mare producator de gaze din Uniunea Europeana, iar investitorii au semnale pozitive din partea autoritatilor romane incepand cu luna septembrie, cand au fost demarate discutii pentru modificarea Legii offshore si liberalizarea pietei gazelor, a declarat, luni, Franck Neel,…