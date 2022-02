OMV Petrom se asteapta la o scadere a preturilor la gaze si electricitate incepand cu vara urmatoare, insa nu la nivelurile de anii trecuti, a afirmat, joi, Franck Neel, membru in Directoratul OMV Petrom, in cadrul unei conferinte de presa. El a fost intrebat cum estimeaza evolutia preturilor in acest an. “Este foarte dificil de raspuns, daca ne uitam la volatilitatea pietelor. In decembrie, spre exemplu, nu am putut previziona cresterea masiva prin transportul spre Europa a gazelor naturale lichefiate, care a necesitat 60 de ambarcatiuni. Asa ca este foarte dificil de previzionat, de estimat…