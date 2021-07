Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații a facut apel la reglementarea țigarilor electronice, avertizand ca acestea sunt periculoase pentru sanatate și o poarta catre consumul de tutun pentru tineri. In raportul sau privind consumul global de tutun, OMS abordeaza pentru prima data subiectul țigarilor electronice,…

- Țigarile electronice sunt considerate „extrem de daunatoare”, ca atare Organizația Mondiala a Sanatații solicita o reglementare mai mare pentru a proteja copiii. Șeful OMS – Organizației Mondiale a Sanatații a etichetat țigarile electronice drept extrem de„daunatoare”, și a avertizat ca utilizarea…

- Jacek Olczak, CEO-ul companiei Philip Morris International, a solicitat Guvernului britanic ca, in decurs de un deceniu, sa interzica tigarile, informeaza The Guardian. „Compania poate vedea lumea fara tigari si, de fapt, cu cat se intampla mai repede este mai bine pentru toata lumea”, a spus el. Tagarile…

- „Compania poate vedea lumea fara tigari si, de fapt, cu cat se intampla mai repede este mai bine pentru toata lumea”, a spus el. Tagarile ar trebui tratate precum masinile alimentate cu produse din petrol, a caror vanzare urmeaza sa fie interzisa incepand cu 2030, a adaugat seful companiei. Actiunea…

- China a respins planul Organizației Mondiale a Sanatații de a lansa o a doua etapa de cercetare pentru a afla originea coronavirusului care a provocat pandemia. Despre acest lucru a declarat un reprezentant al Comisiei Naționale de Sanatate din Republica Populara Chineza la o conferința de presa privind…

- In fiecare an, pe mapamond se genereaza aproape 2 miliarde de tone de deșeuri de diverse tipuri, insa acestea sunt doar cele vizibile și conștientizate de majoritatea populației. Totuși, exista o cantitate imensa de deșeuri, așa-zise invizibile, emisa in procesul de fabricație al echipamentelor electrice…

- Prefectul Alin Stoica a vorbit despre gunoaiele din Sectorul 1. Reprezinta un pericol? „Analizam posibilitatea de a fi de acord cu declanșarea unei stari de alerta la nivel local, in Sectorul 1. Starea de alerta ar fi motivata de situația cu deșeurile neridicate de la populație de prestatorul de servicii.…

- Cel putin 115.000 de angajati din domeniul sanatatii au murit din cauza maladiei COVID-19, a declarat luni directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), care a deplans totodata faptul ca majoritatea dozelor de vaccin disponibile pe piata au fost acaparate de un grup mic de tari,…