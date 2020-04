OMS: Relaxarea măsurilor nu înseamnă finalul pandemiei Relaxarea masurilor de combatere a raspandirii coronavirusului nu inseamna finalul pandemiei. O spun clar reprezentanții Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), care adauga ca va fi nevoie de ”eforturi sustinute” din partea guvernelor si a oamenilor pentru a invinge Covid-19.In Europa, anumite state adopta deja masuri pentru a reveni la ”normalitate” cat mai curand posibil.Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al instituției, a atras atenția ca nici un stat nu trebuie sa se relaxeze in lupta contra pandemiei: ”Eliminarea restricțiilor nu inseamna sfarșitul epidemiei in nici o țara. Incetarea… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

