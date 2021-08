OMS recomandă vaccinarea femeilor care alăptează Procentele privind alaptarea nou-nascuților in primele șase luni, in regiunea europeana a Organizației Mondiale a Sanatații (53 de țari), sunt cele mai scazute din toate regiunile, doar 13% din sugari fiind alaptați, arata datele OMS.In plus, doar o treime din populația adulta din regiune are schema completa de vaccinare impotriva COVID-19, in timp ce varianta Delta a devenit dominanta, iar cazurile de imbolnavire depașesc 60 de milioane.In acest context, OMS recomanda continuarea alaptarii și dupa vaccinare. ”Pentru a marca Saptamana Mondiala a Alaptarii, 1-7 august, OMS indeamna femeile care… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

