- Directorul general al OMS a promis luni ca agentia pe care o conduce va face totul pentru a afla originea virusului SARS-CoV-2, care a provocat pandemia de COVID-19, Tedros Adhanom Ghebreyesus respingand acuzatiile potrivit carora organizatia a fost prea complezenta fata de China, transmite AFP, citata…

- Floarea-minune preferata de romani este noua ‘arma’ in lupta cu COVID-19 ATP Motors ofera clientilor o promotie montaj anvelope de iarna Cererea pentru soc in Ungaria a crescut exploziv in acest an iar cumparatori din SUA si China au achizitionat cantitati mari, atrasi de presupusele efecte benefice…

- Intr-o declaratie comuna, liderii G20 incurajeaza cu fermitate creditorii privati sa ia parte la initiativa in conditii comparabile si au declarat ca sunt atenti la problemele speciale cu care se confrunta statele insulare africane si cele mici. Initiativa G20 de relaxare a serviciului datoriilor publice,…

- Statele Unite, care au acuzat China ca a ascuns amploarea epidemiei de coronavirus, au cerut marti ca investigatia internationala condusa de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) asupra originii pandemiei sa fie ”transparenta si incluziva”, si au criticat termenii actuali, transmite Reuters.Citește…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a facut apel luni la comunitatea internationala "sa nu inchida ochii" si sa regaseasca "simtul binelui comun" in fata pandemiei de COVID-19, relateaza agentiile internationale de presa. "Nu putem negocia cu COVID-19…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a anuntat duminica seara ca a intrat in carantina dupa ce a fost in contact cu o persoana care a fost testata pozitiv pentru COVID-19.

- Organizația Mondiala a Sanatații trage un semnal de alarma in ceea ce privește situația din Europa. Potrivit OMS, batranul continent are 46% din cazurile de COVID-19 din lume și situația este aproape de a scapa de sub control. Europa are nevoie de o ‘accelerare serioasa’ a luptei impotriva coronavirusului,…

- Aproximativ 120 de milioane de teste rapide de diagnosticare a noului coronavirus vor fi puse la dispozitia tarilor cu venituri mici si medii la maximum 5 dolari pe unitate, a anunțat luni Organizatia Mondiala a Sanatatii, relateaza Mediafax, care citeaza Reuters.Directorul general al OMS, Tedros Adhanom…