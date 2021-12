Stiri pe aceeasi tema

- ''Cu toate acestea, pana acum semnalele sunt relativ incurajatoare in ceea ce privește dezvoltarea unor forme grave de boala. In mod clar, devine varianta dominanta in Africa de Sud”, a declarat Anthony Fauci, la CNN.Acesta a mai declarat ca doza a treia va fi esențiala pentru a gestiona aceasta situație,…

- Ultimele doua țari in care a fost confirmata Omicron sunt SUA și Australia, unde tulpina este deja transmisa local.India a anunțat sambata al treilea caz de Omicron.Organizația Mondiala a Sanatații a avertizat ca ar putea dura saptamani pentru a determina cat de infecțioasa este varianta Omicron.„Nimeni…

- Vaccinurile existente impotriva COVID-19 vor fi mai putin eficiente impotriva variantei Omicron si va fi nevoie de mai multe luni pentru a dezvolta un nou vaccin, a declarat directorul companiei farmaceutice Moderna intr-un interviu publicat marti in Financial Times, transmite AFP. Stephane Bancel a…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a desemnat vineri Omicron drept „varianta ingrijoratoare”, la doar cateva zile dupa ce tulpina a fost raportata pentru prima data in Africa de Sud. Oamenii de stiinta incearca sa inteleaga consecintele acestei tulpini, iar una dintre cele mai importante intrebari este…

- Trei caracteristici ale variantei Omnicron, explicate de catre OMS. Ce trebuie depistat in urma cercetarilor Trei caracteristici ale variantei Omnicron, explicate de catre OMS. Ce trebuie depistat in urma cercetarilor Noua tulpina a COVID-19, Omnicron, a alertat toate statele, insa Organizația Mondiala…

- Organizația Mondiala a Sanatații a atribuit, vineri, litera greaca Omicron unei variante de COVID-19 nou identificate in Africa de Sud.Experții in sanatate sunt profund ingrijorați de transmisibilitatea variantei Omicron, avand in vedere ca are o constelație neobișnuita de mutații și un profil diferit…

- Noua varianta a Sars Cov-2, descoperita in Africa de Sud, este ”ingrijoratoare”, a anunțat Organizatia Mondiala a Sanatatii. Expertii i-au pus si un nume: “Omicron”. Specialistii suspecteaza ca noua tulpina este mai contagioasa și ar fi rezistenta la vaccinurile actuale. Țarile europene, dar si Statele…

- Organizația Mondiala a Sanatații a atribuit, vineri, litera greaca Omicron unei variante de COVID-19 nou identificate in Africa de Sud.Experții in sanatate sunt profund ingrijorați de transmisibilitatea variantei Omicron, avand in vedere ca are o constelație neobișnuita de mutații și un profil diferit…