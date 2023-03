Stiri pe aceeasi tema

- Solicitarea vine in contextul declaratiilor directorului FBI, Cristopher Way, care a estimat ca la originea pandemiei ar sta un accident de laborator produs in China, la doua zile dupa ce o ipoteza similara a fost avansata si de Departamentul american pentru Energie. Comunitatea stiintifica considera…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a indemnat vineri toate statele sa comunice informatiile pe care le detin despre originile COVID-19, dupa ce Biroul Federal de Investigatii (FBI) si Departamentul pentru Energie din Statele Unite au afirmat ca la originea pandemiei ar fi un accident de laborator…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) lucreaza in continuare pentru a identifica originile pandemiei de COVID, a anunțat vineri, 3 martie, directorul sau general, dupa ce Biroul Federal de Investigatii (FBI) si Departamentul pentru Energie din SUA au susținut ca pandemia a fost probabil cauzata de…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a solicitat Washingtonului sa comunice informatiile pe care le detine in legatura cu originea pandemiei de COVID-19.OMS a indemnat vineri toate statele sa comunice informatiile pe care le detin despre originile COVID-19, dupa ce Biroul Federal de Investigatii (FBI) si…

- Casa Alba a transmis recent ca in cadrul guvernului SUA s-a ramas la „ fara consens” cu privire la modul in care a inceput COVID. Purtatorul de cuvant al Securitații Naționale a Casei Albe, John Kirby, a declarat luni (27 februarie) ca nu a existat o concluzie definitiva și un consens in guvernul SUA…

- Beijingul a contestat cu fermitate luni ipoteza privilegiata de Departamentul american pentru Energie (DoE), potrivit careia COVID-19 ar proveni de la un accident de laborator din China, declarandu-se ”murdarita” de aceste noi acuzatii, informeaza AFP și Agerpres. ”Trebuie sa se inceteze cu aceasta…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a decis sa mentina nivelul alertei maxime al pandemiei covid-19 - la exact trei ani dupa ce a a calificat aceasta boala drept o urgenta de sanatate publica de amploare internationala, relateaza AFP. Directorul OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus a urmat recomandarile…

- Coreea de Nord a dispus izolarea capitalei Phenian pentru cinci zile din cauza unei "boli respiratorii", a relatat un site de specialitate sud-coreean, scrie AFP, citata de agerpres.ro. Masura pare sa fie prima adoptata la nivelul intregului oras de cand Coreea de Nord a anuntat in august 2022 ca a…