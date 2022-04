Olt: Accident cu victimă între Slatina și Găneasa O femeie, de 30 de ani, din Sibiu, a fost ranita aseara intr-un accident petrecut la intersecția DN 65 – E 574 cu DJ 677, intre localitațile Slatina și Ganeasa. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Olt. Din primele verificari, aceștia au constatat faptul ca in eveniment au fost implicate 3 autoturisme, respectiv un autoturism, condus de un tanar, de 21 de ani, din Craiova, un autoturism, condus de un barbat, de 32 de ani, din comuna Valcele și un autoturism, condus de un barbat, de 54 de ani, din orașul Piatra Olt. In urma evenimentului rutier, o femeie, in varsta… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

