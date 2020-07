Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare constructor de avioane din Europa, Airbus, anunta reduceri masive de personal pe fondul crizei generate de pandemia de COVID-19. Masura nu afecteaza, pentru moment, cele trei fabrici din tara noastra, toate deschise la Ghimbav in judetul Brasov, si nici parteneriatele cu industria de aparare,…

- Dupa trei luni de pauza teatrala, targovistenii i-au vazut, din nou, la treaba pe actorii indragiti de la Tony Bulandra. Prima piesa care s-a jucat, de la aparitia noului noronavirus, a fost pusa in scena, in weekendul trecut, intr-un decor de basm, intre ruinele Curtii Domnesti, chiar la poalele Turnului…

- Andreea Balan lanseaza „Am crezut in basme”, o piesa emoționanta cu un videoclip emoționant. Dupa „Inima de fier”, un single cu un mesaj puternic adresat oamenilor care trec sau au trecut prin incercari ale vieții, Andreea Balan lanseaza „Am crezut in basme”, o piesa ce dezvaluie etapele emoționale…

- Petre Cozma a declarat ca este profund mahnit de hotararea luata de EHF, de a anula optimile si sferturile Ligii Campionilor la handbal, prin care echipa Dinamo, neinvinsa in Europa in acest an, a fost privata de sansa de a se mai confrunta cu granzii handbalului european.

- Ursula von der Leyen, presedinta Comisiei Europene, a prezentat scuze Italiei pentru ajutorul oferit tarziu de Europa in criza sanitara provocata de COVID-19 si a evidentiat activitatea medicilor romani si polonezi care salveaza vieti in Peninsula. In discursul prezentat joi, in cadrul sesiunii…

- Un spital din Franta a incetat sa mai foloseasca, pentru cel putin un pacient diagnosticat cu Covid-19, un tratament experimental cu hidroxiclorochina dupa ce a fost dovedit ca substanta reprezinta un „risc major” pentru inima, potrivit news.ro.Spitalul Universitar din Nisa este unul dintre…