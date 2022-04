Michel Platini, presedintele UEFA in momentul desemnarii Rusiei drept gazda a Cupei Mondiale 2018, ar fi primit o lucrare de Pablo Picasso din partea unui oligarh rus, conform informatiilor de presa care citeaza interceptari telefonice ale fostului conducator francez, informeaza AFP. Interceptarile telefonice din 2017 au fost dezvaluite luni de Mediapart in cadrul anchetei judecatoresti deschise de Procuratura Financiara Nationala franceza (PNF) privind atribuirea, in 2010, a Cupelor Mondiale din 2018 si 2022, in perioada in care Platini s-a aflat la presedintia UEFA. Fostul oficial francez a…