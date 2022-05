Stiri pe aceeasi tema

- Volodimir Zelenski și soția sa, Olena Zelenska, au participat, marți, la funeraliile primului presedinte al Ucrainei independente post-sovietice, Leonid Kravciuk. Este prima apariție publica a cuplului prezidențial de la inceputul razboiului, relateaza AFP.

- Peste 830 de mii de cetateni ucraineni au intrat in Romania de la inceputul razboiului declansat de Rusia in Ucraina, insa doar cateva zeci de mii au ramas aici. In total, de la 24 februarie, cand a inceput razboiul in Ucraina, peste 4.300 de cetateni ucraineni au solicitat azil in tara noastra. Ieri,…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat pentru CNN ca Ucraina nu este dispusa sa renunțe la teritoriile din estul țarii pentru a pune capat razboiului cu Rusia, iar armata ucraineana este pregatita sa lupte cu cea a Moscovei in regiunea Don

- UPDATE 2 Ucraina susține ca Rusia a pierdut aproximativ 20.000 de militari de la inceputul razboiului pe 24 februarie. Ucraina a actualizat vineri informațiile privind pierderile suferite de Rusia de la inceputul razboiului. Partea ucraineana susține ca 20.000 de ruși au fost uciși in perioada 24 februarie-15…

- Rusia a pierdut aproape 20.000 de militari in timpul invaziei, susțin autoritațile din Ucraina, potrivit mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Razboi in Ucraina, ziua 37. Presedintele Turciei anunta ca Vladimir Putin si Volodimir Zelenski s-ar putea intalni la Istanbul, in timp ce Rusia a inceput sa "concentreze" sisteme de rachete in Belarus.

- De la inceputul razboiului, peste 400 de mii de cetațeni ucraineni au fost stramutați forțat in Rusia, a declarat Ombudsmanul din Ucraina, Liudmila Denisova, intr-un interviu acordat pentru Euronews. „Cetațenii au fost deportați de pe teritoriul nostru pe teritoriul lor, s-a mers impotriva…

- In total, 97 de copii au fost uciși de la inceputul razboiului, a declarat, marți, in fața parlamentului canadian președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care le-a cerut aliaților Kievului sa-și intareasca ajutorul lor, transmite bfmtv. ”Rușii au ucis deja 97 de copii”, bombardand ”școli, spitale,…