Olăroiu Jr., patronul fostului hotel Mamaia, are datorii de 20 de milioane de euro! Olariu Jr și iubita lui au dublat datoriile, in ultimul an, ajungand la peste 20 de milioane de euro, deși, anul trecut, a vandut apartamente de lux, cu prețuri intre 400.000 de euro și 2 milioane de euro. Cosmin Olaroiu, unul dintre cei mai mari antrenori romani, a alocat peste 25 de milioane de euro pentru proiectul imobiliar exclusivist din Mamaia. Olaroiu a transformat fostul hotel Mamaia in apartamente de vacanța, iar acestea au fost, inca de anul trecut, scoase la vanzare, pe site-urile de specialitate. Prețurile pornesc de la 400.000 de euro și sar de 2 milioane de euro. Cum reușește Olaroiu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

