Oficial: USR PLUS va susține o moțiune de cenzură împotriva premierului Florin Cîțu USR PLUS anunța ca își retrage sprijinul politic pentru premierul Cîțu, pe care-l acuza ca a aruncat țara în criza politica. &"USR PLUS nu a girat si nu va gira niciodata jaful din bani publici, în nicio formula de guvernare. Cerem Coaliției sa ia act de lipsa unei majoritați care sa susțina Cabinetul Cîțu și solicitam declanșarea de urgența a negocierilor în Coaliție pentru desemnarea unui nou premier care sa formeze un nou guvern&", potrivit unui comunicat al formațiunii.

În situația în care discuțiile din Coaliție vor eșua în propunerea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderii USR-PLUS, actualii, inca, parteneri de coaliție cu PNL, au negociat și discutat și o posibila ieșire de la guvernare. Potrivit Realitatea PLUS, USR-PLUS pregatește demiterea lui Florin Cițu. USR-PLUS a discutat in aceasta seara decizia, dupa demiterea lui Stelian Ion de la Justiție și dupa refuzul…

- USR PLUS a anunțat miercuri, dupa miezul nopții, ca ii retrage sprijinul politic premierului Florin Cițu, dupa demiterea ministrului USR PLUS al justiției, Stelian Ion. Intr-o postare pe Facebook, formațiunea politica a solicitat desemnarea unui nou premier, in caz contrar, amenințand cu o moțiune de…

- S-a incheiat sedinta Biroului National al USR PLUS. Coalitia va sustine o motiune de cenzura impotriva premierului Florin Citu. "USR PLUS anunta ca isi retrage sprijinul politic pentru premierul Citu, care a aruncat tara in criza politica. USR PLUS nu a girat si nu va gira niciodata jaful din bani publici,…

- Premierul Florin Cițu l-a revocat pe Stelian Ion de la Ministerul Justiției! Șeful guvernului a anunțat demiterea acestuia de la Palatul Victoria, dupa ce a anulat ședința de Guvern de miercuri seara. Anunțul vine la capatul unei zile pline de tensiuni in coaliția de guvernare din cauza refuzului…

- Lucian Bode, ministrul de Interne, va asigura interimatul la Ministerul Justiției, dupa remanierea ministrului Stelian Ion, potrivit Digi24. Premierul Florin Cițu a anunțat miercuri seara ca l-a revocat pe ministrul Justiției, Stelian Ion, care nu a avizat proiectul „Anghel Saligny”. Propunerea de revocare…

- Premierul Florin Cițu a anunțat in aceasta seara ca l-a revocat pe ministrul Justiției, Stelian Ion, care nu a avizat proiectul „Anghel Saligny”. Propunerea de revocare a fost transmisa președintelui Iohannis. „Nu accept pe nimeni in Guvern miniștrii care sa se opuna modernizarii Romaniei. Nu a reușit…

- Ministru interimar al justiției va fi ministrul afacerilor interne Lucian Bode, susțin surse guvernamentale citate de Antena 3. Premierul Florin Cițu a anunțat miercuri seara ca a trimis președintelui Klaus Iohannis cererea de revocare a ministrului justiției, Stelian Ion. „Am luat o decizie. Necesara.…

- Premierul Florin Cîțu a anunțat miercuri seara ca l-a revocat pe ministrul Justiției, Stelian Ion, care nu a avizat proiectul „Anghel Saligny”.„Nu accept pe nimeni în Guvern miniștrii care sa se opuna modernizarii României. Nu a reușit sa se impuna în Coaliție,…