Astfel ca de marți, 5 ianuarie, infectarea cu COVID-19 poate fi diagnosticata oficial și cu teste rapide, potrivit noii definiții de caz pentru criteriile de laborator și a inițierii testarii pentru SARS-CoV-2.Confirmarea includerii testelor antigen decurge din noua definire a criteriilor de laborator in cazul in care o persoana este considerata caz confirmat. La „Criterii de laborator” a fost modificata definiția: „Detecția acidului nucleic sau a antigenului SARS-CoV-2 intr-o proba biologica”. Potrivit INSP, testul rapid antigenic ar trebui efectuat in maximum 5 zile dupa data debutului sau…