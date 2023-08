Oficial! George Simion, interzis în Ucraina George Simion are interdicție de intrare pe teritoriul Ucrainei pe o perioada de trei ani. Este informația oficiala, transmisa chiar de la varful Serviciului de Securitate al Ucrainei. Serviciul de Securitate al Ucrainei a confirmat oficial, intr-un raspuns pentru publicația Podul.ro, faptul ca liderul partidului AUR, George Simion are o interdicție de 3 ani de intrare pe teritoriul statului ucrainean. ”In scopul asigurarii securitații statului, SBU a luat decizia de a-i aplica persoanei menționate (George Simion) o interdicție de intrare in Ucraina pentru o perioada de 3 ani”, se arata in raspuns.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe teritoriul Republicii Moldova vor fi amplasate radare romanești moderne de aparare antiaeriana. Acest lucru va permite borarea rachetelor care intra in spațiul aerian al țarii. Raderele sunt ultramoderne și puternice, iar acestea vor ajunge atat in sistemul romanesc, cat și cel mai probabil in cel…

- Ambasada Rusiei la Chișinau, comentand pe Telegram "scandalul de spionaj" din Republica Moldova, a remarcat faptul ca partea moldoveneasca continua sa aiba un curs politic antirusesc.Șeful Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Mustața, a acuzat astazi Serviciul…

- Directorul Serviciului de Informatii si Securitate din Republica Moldova (SIS), Alexandru Musteata, a anuntat luni, la Chisinau, destructurarea unei retele de spionaj care actiona in detrimentul Republicii Moldova. Serviciul de Informatii si Securitate, in comun cu procurorii din cadrul Procuraturii…

- Directorul Serviciului de Informatii si Securitate din Republica Moldova (SIS), Alexandru Musteata, a anuntat luni, intr-un briefing de presa, la Chisinau, transmis online, destructurarea unei retele de spionaj care actiona in detrimentul Republicii Moldova, potrivit Agerpres.

- Directorul Serviciului de Informatii si Securitate din Republica Moldova (SIS), Alexandru Musteata, a anuntat luni, intr-un briefing de presa, la Chisinau, destructurarea unei retele de spionaj care actiona in detrimentul Republicii Moldova, noteaza Agerpres. CITESTE SI Un șofer de autocar merge…

- In ultimele 24 de ore, autoritatile de la Chisinau au interzis intrarea pe teritoriul Republicii Moldova pentru 32 de cetateni straini, printre care si un cetatean rus avand conexiuni cu trupele militare proruse din Donbas (estul Ucrainei), a anuntat Politia de Frontiera moldoveana, citata de Radio…

- Dupa ce liderul prorus din Herson a amenintat cu atacarea podului rutier peste prut Galati – Giurgiulesti, Ministerul Afacerilor Externe (MAE), a avut prima reacție cu privire la aceasta „amenințare”. MAE afirma ca astfel de declaratii sunt inacceptabile, iar aAtacarea infrastructurii civile este crima…

- Președintele Republicii Moldova da dovada de tarie de caracter, deși este in „bataia puștii” marelui vecin – Rusia. Presedintele Maia Sandu a declarat joi ca Republica Moldova nu renunta la regiunea transnistreana in drumul sau spre UE si ca autoritatile de la Chisinau lucreaza pe ambele dimensiuni…