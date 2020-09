OFICIAL. Cristian Chirteș (PNL), susținut de Alianța USR-PLUS Mureș Partidul Național Liberal Mureș și Alianța USR-PLUS Mureș au stabilit un acord de colaborare pentru dezvoltarea județului Mureș in urmatorii ani. Potrivit acestui act, prezentat sambata, 12 septembrie, cu prilejul unei conferințe de presa, reprezentanții PNL Mureș și ai Alianței USR-Plus Mureș au cazut de acord sa puna valorile comune de Dreapta și Centru-Dreapta in … Post-ul OFICIAL. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

