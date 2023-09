Occidentul trebuie să recunoască: actuala contraofensivă a Ucrainei nu va alunga trupele Rusiei Și nici nu este probabil sa reduca ocupația la jumatate inainte de iarna, ceea ce ar fi putut fi unul dintre cele mai optimiste obiective. Refrenul aliaților occidentali este de a sprijini Kievul „atat timp cat va fi nevoie”. Numai ca timpul nu a fost niciodata un aliat pentru forțele ucrainene. Progresele realizate in aceasta […] The post Occidentul trebuie sa recunoasca: actuala contraofensiva a Ucrainei nu va alunga trupele Rusiei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

