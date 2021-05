Obiceiul Junilor

Stiri pe aceeasi tema

- In Liga I de fotbal, joi, s-au disputat ultimele doua jocuri din cea de-a 6-a etapa a fazei play-off: Academica Clinceni-CFR Cluj 0-1 și FC Botoșani-FCSB 1-3. In prima partida a rundei, Sespi OSK Sf. Gheorghe a invins, miercuri, pe teren propriu, cu 2-0, pe Universitatea Craiova. In clasament conduce…

- Și numarul pacienților internați la ATI se menține ridicat – 1.436. Numarul infectarilor din ultimele 24 de ore este de 3.006, din peste 35 de mii de teste PCR și antigen efectuate. Patru județe și capitala sunt in scenariul roșu, printre acestea se numara Brașovul, cu 3,07 incidența și 101 cazuri raportate.…

- Acestea sunt ultimele date anunțate de autoritați. Totodata, in ultimele 24 de ore au fost raportate 2.265 noi cazuri de coronavirus din aproape 20 de mii de teste PCR și rapide. 10 județe sunt in acest moment in scenariul roșu, printre aceste fiind și Brașovul, care are o incidența de 3,52 și 71 de…

- Runda a 30-a din Liga I de fotbal, ultima a sezonului regulat, s-a terminat luni, 12 aprilie, cu partidele: CSM Politehnica Iasi – AFC Hermannstadt 1-0 și FC Viitorul Constanta – Gaz Metan Mediaș 0-2 (FOTO). In play-out vor juca: FC Argeș (cu 20 de puncte, dupa injumatațire), Chindia Targoviște (cu…

- Runda a 30-a din Liga I de fotbal, ultima a sezonului regulat, a inceput vineri, 9 aprilie, cu patru jocuri: Astra Giurgiu – UTA Arad 0-0, Dinamo București – Academica Clinceni 1-3, FC Argeș – Chindia Targoviște 3-1 și FC Voluntari – FC Botoșani 1-1. Sambata, 10 aprilie, este programat un singur meci:…

- Va spuneam chiar saptamana trecuta ca operele de arta valoreaza milioane. O subliniaza recentul exemplu al unei picturi. O opera de arta creata din cea mai mare pictura pe panza din lume a fost vanduta pentru 62 de milioane de dolari la Dubai. Ea ocupa locul al doilea in clasamentul celor mai mari sume…

- Numarul mare de noi infectari cu coronavirus face ca Bucurestiul si 8 judete sa se afle in scenariul rosu, cu peste 3 cazuri la mia de locuitori cumulat in ultimele 14 zile. Cea mai mare rata de imbolnavire o are Timisul, aproape 6 la mie, iar municipiul Timisoara, aflat in carantina, a depasit 8 infectari…

- – Este cea de-a 50-a zi a lui 2021. Au mai ramas 315 zile pana la sfarsitul anului. Soarele va rasari la ora 7:19 si va apune la ora 17:53. – Astazi este „Ziua Brancusi", sarbatoare nationala a Romaniei, deoarece la 19 februarie 1876, in Hobita, judetul Gorj, s-a nascut sculptorul roman Constantin Brancusi,…